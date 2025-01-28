Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

Süper Lig devi Galatasaray, ara transferde sağ bek transferi yapmak için 4 koldan saldırıyor... Aslan kadrosuna katacağı güçlü isimlerle her kulvarda önemli başarılara imza atmak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu bölge için ilk adayın Kyle Walker-Peters olduğu öne sürülmüştü. Aslan'ın Southampton'da forma giyen İngiliz yıldız için görüşmelere başladığı ifade edilmişti.