Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!
Süper Lig devlerinden Galatasaray sağ bek transferi için kolları sıvadı. Cimbom'da bu anlamda gündeme oldukça sürpriz 2 isim geldi. İşte detaylar...
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HEDEFTE 2 GENÇ STOPER
İsviçreli sağ bek Athekame, Young Boys takımında forma giyiyor. 20 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar İsviçre ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. 1.80 boyundaki genç yetenek, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
Diğer aday Zakaria, Genk takımı için mücadele ediyor. Faslı futbolcunun 3 sezon daha Belçika takımıyla sözleşmesi var. 1.75 boyundaki oyuncu hızlı geçiş oyunlarına bir hayli hakim. 23 yaşındaki isim, ön libero ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
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