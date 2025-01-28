  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

Süper Lig devlerinden Galatasaray sağ bek transferi için kolları sıvadı. Cimbom'da bu anlamda gündeme oldukça sürpriz 2 isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

Süper Lig devi Galatasaray, ara transferde sağ bek transferi yapmak için 4 koldan saldırıyor... Aslan kadrosuna katacağı güçlü isimlerle her kulvarda önemli başarılara imza atmak istiyor.

Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

Sarı-kırmızılı takımda bu bölge için ilk adayın Kyle Walker-Peters olduğu öne sürülmüştü. Aslan'ın Southampton'da forma giyen İngiliz yıldız için görüşmelere başladığı ifade edilmişti.

Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

Cimbom'un bu transfer için Ada ekibine 7-8 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken 27 yaşındaki futbolcunun Cimbom'a gelmek istediği aktarılmıştı. Takvim'in haberine göre Peters'a alternatif olarak Galatasaray'ın 2 ismi gündemine aldığı söyleniyor. Bu futbolcuların ise Zachary Athekame ve Zakaria El Ouahdi olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

HEDEFTE 2 GENÇ STOPER

İsviçreli sağ bek Athekame, Young Boys takımında forma giyiyor. 20 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar İsviçre ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. 1.80 boyundaki genç yetenek, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan sağ beke 2 sürpriz isim!

Diğer aday Zakaria, Genk takımı için mücadele ediyor. Faslı futbolcunun 3 sezon daha Belçika takımıyla sözleşmesi var. 1.75 boyundaki oyuncu hızlı geçiş oyunlarına bir hayli hakim. 23 yaşındaki isim, ön libero ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi
İşte G.Saray'ın listesindeki yıldızlar!
DİĞER
Sihirli Annem'in Cem'iydi! Son hali görenleri şoke etti: "Aşk acısından 30 kilo verdim..."
Tekelleşme soruşturmasında yeni detaylar! E- Posta yazışmaları bulundu! Menajerler böyle örgütlenmiş
Anderson Talisca İstanbul'da!
G.Saray'da Yunus için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:35
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor ayrılığı duyurdu! 00:24
Anderson Talisca İstanbul'da! Anderson Talisca İstanbul'da! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi 00:24
F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! 00:24
G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti 00:24
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 00:24
Muslera'dan ayrılık açıklaması! Muslera'dan ayrılık açıklaması! 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 00:24
F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... 00:24