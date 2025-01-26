Aslan tek attı 3 aldı

Geçtiğimiz hafta Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 21'inci hafta maçında dün Konyaspor'u RAMS Park'ta konuk etti. 50 bin taraftarının önünde maça baskılı başlayan sarı- kırmızılılar, 8'de Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Gol iptal oldu. Dakikalar 18'i gösterdiğinde ise; ceza sahasına hareketlenen Osimhen, Adil'den önce topa dokundu. Adil ise Osimhen'in ayağına vurdu. Hakem Halil Umut Meler 'devam' dedi. VAR devreye girdi. Meler izledi, penaltıyı verdi.

CİM BOM NET FIRSATLARI KAÇIRDI

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, kaleci Slowik'le meşin yuvarlağı ters köşelere gönderip Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Galatasaray, fazla etkin bir görüntü ortaya koyamadı ve Konyaspor maça ortak oldu ancak cılız pozisyonlarda da Muslera'ya takıldı. İkinci yarıda Galatasaray, Osimhen'le bir gol daha buldu ancak yine bayrak kalktı. Özellikle 60-80 arası Galatasaray Kaan ve Osimhen'le net fırsatlar bulsa da kaleci Slowik'i geçemedi. Maç ilk yarıdaki tek golle sona erdi. G.Saray maç fazlasıyla F.Bahçe'yle aradaki puan farkını 9'a çıkardı.

BARIŞ ÇALIŞTI AMA SKOR YOK

Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz, Konya maçında çok çalıştı ama skor katkısı yapamadı. 90'da Jelert'le değişen Barış Alper, 6 ikili mücadele kazınırken, yüzde 82 pas isabetiyle oynadı. 24 yaşındaki yıldız, 19. haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Başakşehir maçında attığı 2 golle galibiyeti getirmişti.

ARKADAŞ GRUBUMUZ ÇOK İYİ

Galatasaray'da 70'te Jakobs'un yerine oyuna giren Berkan Kutlu, 3 puanın önemine değinirken, aile vurgusu yaptı. Kutlu, "Arkadaş grubumuz çok iyi. Her geleni en iyi şekilde adapte etmeye çalışıyoruz. Ahmed geldi, uzun süreler burada oynar ve inşallah başarılı olur. Biz bir aileyiz" diye konuştu.

GABRİEL SARA 80'DE OYUNA GİRDİ

Rams Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Gabriel Sara, sakatlığını atlattıktan sonra önceki gün takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da Brezilyalı orta sahayı dünkü Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna aldı. Sara, 80'de Yunus'un yerine oyuna girdi.

SAĞ BEKE SALLAI GEÇTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dünkü Konyaspor maçının 11'inde Hatayspor mücadelesine göre tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Berkan Kutlu'yu yedek kulübesine çekti ve bu bölgede sağ bekte görevlendirdiği Kaan Ayhan'ı oynattı. Okan Buruk, sağ beke ise Sallai'ye forma verdi.

Tribünler doldu taştı

GALATASARAY taraftarı, Konyaspor maçına büyük ilgi gösterdi... Sarı- kırmızılı futbolseverler RAMS Park'ı hınca hınç doldurdu. 50 bin taraftar, maç öncesi Muslera başta olmak üzere tüm futbolculara büyük destek verdi. 90 dakika boyunca da susmadan takımlarına destek veren sarıkırmızılı taraftarlar, hakemlere de tepki gösterdi.

DAVİNSON DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, dünkü Konyaspor maçının en iyilerinden biriydi... Savunmada Konyaspor'un golcüsü Kramer'e adım attırmayan tecrübeli stoper, yerinde müdahaleleriyle de alkış aldı. Davinson, Dinamo Kiev'le oynanan Avrupa Ligi 7.hafta maçında yaptığı kritik hatalar sonrasında tepki görmüştü. Kolombiyalı dün kendini affettirdi.

YERİMİ ÖZLEDİM

Galatasaray'da uzun bir süre sonrasında orta sahada görev alan ve iyi bir oyun ortaya koyan Kaan Ayhan, özlemini dile getirdi. "Kendi mevkiinde oynadın özlemiş misin?" sorusuna Ayhan, "Özledim.. Umarım takım arkadaşlarımda özlemiştir. Umarım iyi bir takım arkadaşı olmuşumdur" yanıtını verdi.

GÖZÜMÜZ F.BAHÇE MAÇINDA

Teknik Direktör Okan Buruk, gol yemedikleri için mutlu olduklarını belirtirken, rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Buruk, "Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Takım savunması adına sevindirici" dedi. Buruk, "Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY ALEYHİMİZE

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakemlere isyan etti. Uçar, "Renk forma ayrımı yapmadan söylüyorum. Griler hiç lehime çalınmıyor. Hep aynı fikirdeyim. Siz de şahitsiniz. Ahmed Kutucu hayırlı uğurlu olsun, hakem sahada kalması için mücadele etti, becerdi" diye tepki gösterdi.