  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray – TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR hakemi Pawel Raczkowski oldu

GalatasarayTÜMOSAN Konyaspor maçının VAR hakemi Pawel Raczkowski oldu

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray – TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR hakemi Pawel Raczkowski oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u evinde ağırlayacak. MHK, bu karşılaşma da dahil olmak üzere bugünkü tüm maçlara yabancı VAR hakemi atadı.

VAR HAKEMİ POLONYALI OLACAK

MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Konyaspor mücadelesinde Polonyalı Pawel Raczkowski VAR hakemi olarak görevlendirildi. AVAR olarak ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

İşte Cumartesi günkü maçlarda görev alacak olan VAR hakemleri...

Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor!
F.Bahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...
Konya Selçuklu'da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda | 4 gözaltı
Beşiktaş Gedson'la görüşecek
Kelly için Newcastle'dan açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Tümosan Konyaspor maç bilgileri Galatasaray - Tümosan Konyaspor maç bilgileri 12:16
G.Saray maçına Polonyalı VAR hakemi G.Saray maçına Polonyalı VAR hakemi 12:15
Beşiktaş Gedson'la görüşecek Beşiktaş Gedson'la görüşecek 12:09
F.Bahçe'den 3. bomba! Talisca'dan önce gelecek F.Bahçe'den 3. bomba! Talisca'dan önce gelecek 12:00
Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman? Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman? 12:00
Beşiktaş Fibabanka'dan sakatlık açıklaması! Beşiktaş Fibabanka'dan sakatlık açıklaması! 11:51
Daha Eski
Kelly için Newcastle'dan açıklama Kelly için Newcastle'dan açıklama 11:37
K.Bryant'ın ölümünün ardından 5 yıl geçti K.Bryant'ın ölümünün ardından 5 yıl geçti 11:36
Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman? Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman? 11:35
Sinner ile Zverev finalde karşılaşacak Sinner ile Zverev finalde karşılaşacak 11:32
Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! 11:16
Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? 11:05