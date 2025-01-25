Galatasaray – TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR hakemi Pawel Raczkowski oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u evinde ağırlayacak. MHK, bu karşılaşma da dahil olmak üzere bugünkü tüm maçlara yabancı VAR hakemi atadı.

VAR HAKEMİ POLONYALI OLACAK

MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Konyaspor mücadelesinde Polonyalı Pawel Raczkowski VAR hakemi olarak görevlendirildi. AVAR olarak ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

İşte Cumartesi günkü maçlarda görev alacak olan VAR hakemleri...