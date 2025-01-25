Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...
Ara transfer dönemi için yıldız oyuncular ve kulüpleri ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından savunma hattına takviye yapmak üzere 4 stoper adayını belirledi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Alternatifli bir liste üzerinden transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların kadroya katmayı planladığı diğer iki aday ise; Lille'den Alexsandro ve Chelsea'den Axel Disasi. Galatasaray transfer komitesi, dört stoperden birine formayı giydirmeyi planlıyor
AVRUPA'DA %39 İHTİMALLE İLK 8'DE
Dinamo Kiev'le berabere kalan ve tüm maçların oynanmasının ardından Avrupa Ligi'nde haftayı 9. sırada tamamlayan Galatasaray'ın son karşılaşmalar öncesinde ilk 8'e kalma ihtimali %39 olarak gösterildi.
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