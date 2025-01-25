  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

Ara transfer dönemi için yıldız oyuncular ve kulüpleri ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından savunma hattına takviye yapmak üzere 4 stoper adayını belirledi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

Trendyol Süper Ligde Atakaş Hatayspor'a takılan, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le berabere kalan ve Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da yönetim, taraftarların moralini düzeltmek için gaza bastı.

Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

Gerekli eksikleri tamamlamak isteyen sarı kırmızılılarda ilk hedef stoper transferi… Skriniar sonrasında belirlenen dört isim için hummalı bir çalışma başlatıldı. İlk hedef; Fenerbahçe'nin isteyip ikna edemediği oyunculardan biri olan Tuta.

Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

İLK SIRADA TUTA VAR

Yönetim hem oyuncuyla hem de kulübü Frankfurt'la görüşmelerini sürdürüyor. Tuta gibi görüşülen bir başka isim de Milan'dan Strahinja Pavlovic.

Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

Alternatifli bir liste üzerinden transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların kadroya katmayı planladığı diğer iki aday ise; Lille'den Alexsandro ve Chelsea'den Axel Disasi. Galatasaray transfer komitesi, dört stoperden birine formayı giydirmeyi planlıyor

Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

AVRUPA'DA %39 İHTİMALLE İLK 8'DE

Dinamo Kiev'le berabere kalan ve tüm maçların oynanmasının ardından Avrupa Ligi'nde haftayı 9. sırada tamamlayan Galatasaray'ın son karşılaşmalar öncesinde ilk 8'e kalma ihtimali %39 olarak gösterildi.

Arap basınından Talisca müjdesi!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Son dakika haberi: Milan, Galatasaray'ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...
Konya Selçuklu'da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda
F.Bahçe'den Maximin yerine flaş isim!
Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi 07:10
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 00:20
G.Saray'da Sara müjdesi! G.Saray'da Sara müjdesi! 00:20
F.Bahçe zirveye göz kırptı! F.Bahçe zirveye göz kırptı! 00:20
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! 00:20
Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! 00:20
Daha Eski
Talisca Al-Nassr'a veda etti! Talisca Al-Nassr'a veda etti! 00:19
Barış Alper'in transferini açıkladılar! Barış Alper'in transferini açıkladılar! 00:19
Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 00:19
F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! 00:19
F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! 00:19
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 00:19