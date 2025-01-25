Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Transferde 4 yıldız aday...

Gerekli eksikleri tamamlamak isteyen sarı kırmızılılarda ilk hedef stoper transferi… Skriniar sonrasında belirlenen dört isim için hummalı bir çalışma başlatıldı. İlk hedef; Fenerbahçe'nin isteyip ikna edemediği oyunculardan biri olan Tuta.

İLK SIRADA TUTA VAR Yönetim hem oyuncuyla hem de kulübü Frankfurt'la görüşmelerini sürdürüyor. Tuta gibi görüşülen bir başka isim de Milan'dan Strahinja Pavlovic.