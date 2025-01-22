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Haberler Galatasaray Böyle devam edeceğiz

Böyle devam edeceğiz

Okan Buruk: “Oyuncuların formundan memnunum, skor yanıltabilir.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Böyle devam edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev beraberliği sonrasında iyimser konuştu.

Genel olarak oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Buruk, şöyle devam etti: "İyi başladık, ikinci golü de bulduk. Maçın genelinde kalemize topu çok az getirdik. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncuların formundan memnunum, skor yanıltabilir. Bu oyun anlayışımızı devam ettireceğiz. 3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Abartmamak ve bunu oyuncularımıza tepki olarak görmemek gerekiyor. Muslera duygusal bir insan. Onunla devam edeceğiz."

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