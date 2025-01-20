GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan Nijeryalı yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Osimhen'in peşine takılan Premier Lig devi... | GALATASARAY HABERLER
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Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmıştı.
Sezon sonuna kadar kiralanan yıldız golcü, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
26 yaşındaki santrfor, başarılı oyunuyla dünya devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.
Adı son günlerde PSG ve Manchester United ile anılan yıldız golcüyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ARSENAL İSTİYOR
Aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, Arsenal'in Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
Ada basını, Arsenal'in Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı.
Football Insider'da yer alan habere göre, İngiliz devi sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gabriel Jesus yerine Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Arsenal'in 26 yaşındaki futbolcuyla sansasyonel bir anlaşma yapmak için temaslarda bulunduğu aktarıldı.
İngiliz devinin ilgilsinin henüz başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor, 14 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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