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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan Nijeryalı yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Osimhen'in peşine takılan Premier Lig devi... | GALATASARAY HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 16:28
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Galatasaray'da 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla resmen başlayan ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok takviye yaparak geniş rotasyonlu bir takım kurmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Çok sayıda isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılarda bazı isimlerin takımdaki geleceği de merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Sezon sonuna kadar kiralanan yıldız golcü, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

26 yaşındaki santrfor, başarılı oyunuyla dünya devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Adı son günlerde PSG ve Manchester United ile anılan yıldız golcüyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

ARSENAL İSTİYOR

Aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, Arsenal'in Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Ada basını, Arsenal'in Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Football Insider'da yer alan habere göre, İngiliz devi sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gabriel Jesus yerine Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Haberde Arsenal'in 26 yaşındaki futbolcuyla sansasyonel bir anlaşma yapmak için temaslarda bulunduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

İngiliz devinin ilgilsinin henüz başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi ortaya çıktı!

Nijeryalı santrfor, 14 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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