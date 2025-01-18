Galatasaray'ın Dinamo Kiev mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 19 Ocak Pazar günü yapacağı antrenmanla Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına devam edecek.