TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı
Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, özellikle 3 büyüklere karşı oynadığı hiçbir maçı boş geçmeyen Romulo'yu gündemine aldı. Göztepe'nin Brezilyalı santrfor için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis Galatasaray'ı büyük şaşkınlığa uğrattı.
İzmir ekibinin, sarı kırmızılılara kapıyı 15 milyon eurodan açtığı ifade edildi.
Romulo'yu satın alacağı ücretin tam 6 katına satarak kasasını doldurmayı hedefleyen Göztepe, şimdilik Galatasaray'dan olumsuz yanıt aldı.
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