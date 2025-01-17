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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, özellikle 3 büyüklere karşı oynadığı hiçbir maçı boş geçmeyen Romulo'yu gündemine aldı. Göztepe'nin Brezilyalı santrfor için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:54
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

Galatasaray'da golcü arayışı tüm hızıyla sürüyor. Mikautadze ve Gouiri için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan sarı kırmızılılar, gündemine Göztepe'den Romulo'yu aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

Göztepe'nin Brezilya ekibi Paranense'den kiraladığı Romulo'nun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

Romulo için Göztepe'nin kapısını şimdiden çalan kulüplerden birinin Galatasaray olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis Galatasaray'ı büyük şaşkınlığa uğrattı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

İzmir ekibinin, sarı kırmızılılara kapıyı 15 milyon eurodan açtığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray neye uğradığını şaşırdı! Göztepe'den flaş Romulo yanıtı

Romulo'yu satın alacağı ücretin tam 6 katına satarak kasasını doldurmayı hedefleyen Göztepe, şimdilik Galatasaray'dan olumsuz yanıt aldı.

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