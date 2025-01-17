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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Atakaş Hatayspor maçı öncesi zemin açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Atakaş Hatayspor maçı öncesi zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi sahanın zemini hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 19:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 19:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Atakaş Hatayspor maçı öncesi zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi sahanın zemini hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Üzerinden zaman geçiyor ama Hatay'da yaşananlar hepimizi derinden yaraladı ve aynı acıyı yaşıyoruz. Unutmamamız gereken şeyler. Bu süreçte hep yanlarında olmaya çalıştık. İnşallah bir daha yaşamayız. Bir teknik direktör değişikliği oldu. Murat hoca benim futbolculuk döneminde takım arkadaşımdı. Onun için de hayırlısı oldu. Her değişiklik takıma bir canlanma getirir. Bu reaksiyona izin vermememiz gerekiyor. Her takımın puana ihtiyacı var. Hatayspor'un iyi bir kadrosu var. Sahaya çıkan 11'e baktığımızda iki hafta önceki Fenerbahçe maçına göre daha alternatifli bir kadrosu var. Her şeye hazır olmamız gerekiyor. Muhteşem bir ortam var. Havalimanına geldiğimizden itibaren bizi karşılayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlarla çok fazla iç içe olamıyoruz. Hepsine ulaşamasak da bizim yanımızda olmaları çok değerli. Onlara layık olmak istiyoruz. Bugün en iyi performansı vermeye çalışacağız."

"ÇOK İYİ BİR ZEMİNDE OYNAMAYACAĞIZ"

"Bütün oyunculara güveniyoruz. Berkan, Efe, Kerem hepsine güveniyoruz. Giren oyuncular oradaki yükü paylaşıyor. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bir oyuncumuzun eksikliğini hissetmemeye çalışıyoruz. Bir önceki maçtaki hava koşulları oyunu etkiledi. Çok iyi bir zeminde oynamayacağız. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bir oyuncu olmadığında diğer oyuncular onun açığını kapatacaktır." ifadelerini kullandı.

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