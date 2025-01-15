  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan golcü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili sarı-kırmızılılara müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 17:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 17:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini hatırlatarak, "Süreç, Yener İnce hocamızın kontrolünde devam ediyor.

Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı!
F.Bahçe'de Livakovic şoku!
DİĞER
Barıştığı eşiyle soluğu tatilde aldı! Uludağ'da ailece gaza bastılar...
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti: Doğu Akdeniz masada!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı
Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" 16:59
Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! 16:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! 16:45
Arda Güler'e büyük müjde! Arda Güler'e büyük müjde! 15:22
Resmen açıkladı! Yasin Özcan... Resmen açıkladı! Yasin Özcan... 15:25
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 15:37
Daha Eski
Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması 15:50
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı 16:09
Süper Lig devinden Romulo bombası! Süper Lig devinden Romulo bombası! 16:18
F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak 13:09
Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman? 13:11
G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! 13:13