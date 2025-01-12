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Haberler Galatasaray Öncelik hücumda

Öncelik hücumda

Cimbom, forvete takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray, transferde önceliğini hücum hattına veriyor. Aslan'da Amine Gouiri, Marcus Rashford ve Georges Mikautadze isimleri öne çıkıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Öncelik hücumda

Ara transfer dönemi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi. Sarı kırmızılılar; İcardi'nin sakatlığı sonrası Victor Osimhen'in yanında oynayabilecek güçlü bir alternatif arıyor. Michy Batshuayi'den istikrarlı bir performans bulamayan Aslan; transferde adımlarını buna göre atıyor. Cimbom'da öne çıkan isimler de artık netleşiyor.

MİKAUTADZE ISRARI

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta kulübü Rennes'e resmi teklif ilettiği ve 15 milyon euroyu gözden çıkardığı Amine Gouiri'yi istiyor. 24 yaşındaki Cezayirli forvet için görüşmeler sürüyor. Manchester United'dan ayrılmak isteyen Marcus Rashford konusunda da 6 aylık kiralama teklifi İngiliz kulübüne iletildi. Cimbom ayrıca uzun süredir Olympique Lyon'un Gürcü golcüsü Georfes Mikautadze için görüşmelerini de ısrarla sürdürüyor.

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