Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV100'de açıklamalarda bulundu. Erden Timur, "Hayatımda bu kadar subjektif bir ortam yok. Yanlış yapsam Galatasaraylılar'a göre doğru, ne kadar doğru yaparsam yapayım Fenerbahçe'ye göre yanlış. Türk futbolunun içine girdiği girdap var, iki sorumlusu var ana olarak. Biz sadece hakem tartışıyoruz. İnsanların ana konusu 40 sene önce hakemmiş" yorumunu yaptı.

ÖNCE KAMUOYU YAPILIR

Son gelişmelere dikkat çeken Erden Timur, "Biz objektif olduğumuzu söylemiyoruz, verilerle objektif olmaya çalışıyoruz. Muhakkak hata, eksik vardır ama net bir şekilde şöyle söyleyebilirim, oluşturulan kamuoyu, hakemler, karaborsa... Önce kamuoyuyla yapılır bu zaten, sonra baskı. Bu kadar her şeyin üst üste gelmesinin ya istisnai bir istatistik, kısmet ya da bir plan. Sanki Galatasaray aleyhine bir cisim yaklaşıyor" ifadalerini kullandı.

İCARDİ'Yİ DÜŞÜNÜYORUM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Gece yatarken bizi düşün' demişti, düşünüyor musun? Sorusuna esprili yanıt veren Erden Timur, "İcardi'yi düşünüyorum, bazen Torreira'yı düşünüyorum... Düşünmüyorum tabii ki" ifadesini kullandı.

HAKSIZLIK YAPILMAMALI

Yabancı VAR kararına değinen Erden Timur, "Yabancı VAR da olur, robot hakem de olur ama aynı baskıyı yaparsak ne olacak? Bir taraftan Türk hakemler tukaka ediliyorsa gerçeği görmek lazım. Haksızlık yapmamak lazım" görüşünü belirtti.

BAŞKANLIĞI KİM İSTEMEZ?

Erden Timur, 'Galatasaray'da başkanlık hayaliniz var mı?' şeklindeki soruya da cevap vererek, "Her Galatasaraylı ister. Kim istemez?" diye karşılık verdi. Okan Buruk ve takımla birlikte olduğu dönemleri özlediğini kaydeden Erden Timur, "Oyuncularla birlikte olmayı, Okan hocayla birlikte olmayı çok özlüyorum" yorumunu yaptı.

FARKLI KONULAR VAR

TFF'DE başlayan değişimlere dikkat çeken Erden Timur, "Bir TFF başkanının, hiçbir kulüp başkanına tehdit etmeyi bırakın en ufak söz söylemeye hakkı olamaz. Orası adalet mekanizmasıdır çünkü. Kulüple ilgili konuşmaların da yapılmaması lazım. En son bu değişiklikler, MHK konuları, farklı konular var. Galatasaray'a yakın olduğu düşünüldüğü için bir değişiklik yapılıyor" dedi.

GÖRÜŞME GİZLİ DEĞİLDİ

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılan görüşmeyi anlatan Timur, "Şanlıurfa'da sayın Büyükekşi ile görüşmemiz oldu. Kundura fabrikasında değildi. Gizli bir görüşme değildi, Ahmet Ketenci de vardı. İmza toplama konuları vardı. Dursun Başkan doğru şekilde olsun, imzayla değil, söyleyelim, seçim tarihi belirlesinler diye Kulüpler Birliği'nde söyledi. Galatasaray yeni yönetim için irade kullandı" dedi.

'BİTİRTMEYİZ' DEMEDİM

Yıllardır konuşulan 'Ligi bitirtmeyiz' söylemine açıklık getiren Erden Timur, "Fenerbahçe tarafında olsam böyle değerlendiririm. 'Ligi bitirtmeyiz' diye bir cümle kurmadım. 'Bu hakem hatalarıyla lig biter mi?' diye sordular, ben de 'Bitmez, biz bitirtmeyiz' dedim" diye açıkladı.

OLSA BEN BAĞIRIRIM

Erden Timur, karaborsa konusuna net tavır gösterip, "Böyle olsa ben bas bas bağırırım. Yanlış bir şey olursa Dursun Başkan'ın karşısına mıh gibi çıkarım demiştim. Ben öyle bir koku almadım. Olsa bas bas bağırırım" vurgusunu yaptı.

BENİM DEDİĞİM YAPI AYNI DEĞİL

Gündemde devam eden yapı tartışmalarına özel olarak yanıt veren Erden Timur, "Klik dedim, yapı dedim. İlk klik dedim. Kurgu dedim. Çok konuşmuş, çok şey demişim. Benim dediğim yapı ile, Fenerbahçe'nin dediği yapı aynı değil. Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini ben anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı zaten açık açık anlatıyorum" görüşünü sundu.