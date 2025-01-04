Galatasaray'da Lucas Torreira'dan açıklama: İkinci olan Fenerbahçe ile...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe FK'yı 2-1 yendi. 2025'e 3 puanla başlayan sarı kırmızılılarda Lucas Torreira dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ OLAN FENERBAHÇE İLE..."

Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. Yeni seneye iyi başlamamız çok iyi. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz.

SARA'YA ÖVGÜ

Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Takım için hep birlikte böyle devam etmeliyiz.

"AVRUPA'YA DA SIRASI GELDİĞİNDE..."

Galatasaray dünya çapında bir kulüp. Üç kulvarda da kayıp kabul edilemez. Türkiye Kupası'ndan erken elenmiştik, şimdi daha da odaklanmalıyız. Taraftarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Avrupa'ya da sırası geldiğinde odaklanacağız.