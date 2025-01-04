Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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TEK EKSİK ICARDI
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda, Göztepe müsabakası öncesi büyük bir endişe yaşanıyor.
İşte ayrıntılar...
3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.
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