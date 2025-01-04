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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 11:51
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Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

TEK EKSİK ICARDI

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

Öte yandan sarı-kırmızılılarda, Göztepe müsabakası öncesi büyük bir endişe yaşanıyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim kart sınırında!

Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

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