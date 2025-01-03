Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Transferde birçok yıldızla ilgilenen Galatasaray asıl bombayı Enzo Millot ile patlatmayı planlıyor.

Cimbom, "Yeni Zidane" olarak gösterilen Stuttgart'ın Fransız 10 numarası için 18 milyon euro'luk "serbest kalma" bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdi.