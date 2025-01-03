Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılıların ara transfer dönemi öncesinde listesinde birçok isim yer alırken son olarak herkesi şaşırtan ve 'Yeni Zidane' olarak gösterilen yıldızın peşinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Birçok Avrupa devinin listesinde olan 22 yaşındaki yıldızın transferi çok zor görünse de Galatasaray dev yarıştan kolay çekilmeyecek.
Enzo Millot bu sezon Sttutgart formasıyla 24 maça çıktı.
Fransız futbolcu, 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Millot'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 42 milyon Euro.
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