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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılıların ara transfer dönemi öncesinde listesinde birçok isim yer alırken son olarak herkesi şaşırtan ve 'Yeni Zidane' olarak gösterilen yıldızın peşinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Transferde birçok yıldızla ilgilenen Galatasaray asıl bombayı Enzo Millot ile patlatmayı planlıyor.

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Cimbom, "Yeni Zidane" olarak gösterilen Stuttgart'ın Fransız 10 numarası için 18 milyon euro'luk "serbest kalma" bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Yönetim, Okan Buruk'un "Alabilirsek müthiş olur" dediği Millot'u ikna edebilmek için tüm şartları zorlamaya kararlı.

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Birçok Avrupa devinin listesinde olan 22 yaşındaki yıldızın transferi çok zor görünse de Galatasaray dev yarıştan kolay çekilmeyecek.

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Enzo Millot bu sezon Sttutgart formasıyla 24 maça çıktı.

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! 'Yeni Zidane' geliyor...

Fransız futbolcu, 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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