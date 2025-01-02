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Haberler Galatasaray Okan Buruk'un ideal üçlüsü

Okan Buruk'un ideal üçlüsü

Milan Skriniar’ı bekleyen Galatasaray’da Okan Buruk’un ideal savunma üçlüsü netleşiyor. Buruk; Skriniar, Sanchez ve Abdülkerim’i birlikte oynatmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Okan Buruk'un ideal üçlüsü

Sezon başından bu yana savunma hattında üçlü oynatan Galatasaray'da Milan Skriniar gelişmeleri heyecan uyandırdı. Slovak stoperle her konuda anlaşan Cimbom, ideal savunma hattını da netleştirmeyi bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk; 3'lü savunmada Milan Skriniar, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı beraber oynatmak istiyor. Inter'de ve Slovakya Milli Takımı'nda 3'lü savunmada oynamaya alışık olan Skriniar'ın Galatasaray'a da hemen uyum sağlayacağı umuluyor.

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya çok güvenen Okan Buruk; Milan Skriniar'ı da kadrosunda görmek istiyor. Slovak yıldızın gelmesi halinde Aslan'ın ideal savunma hattında önemli bir durum ortaya çıkacak. Slovakya Milli Takımı kaptanı olan Skriniar, Kolombiya Milli Takımı'nın vazgeçilmezi Davinson Sanchez ve A Milli Takımımız'da en önemli isimlerden olan Abdülkerim Bardakcı aynı takımda buluşacak. Sezonun ikinci yarısı öncesi 3'ü de çok tecrübeli olan bu stoperler Okan Buruk ve teknik heyetin elini güçlendirecek, özellikle 3 kulvardaki şampiyonluk hedeflerine ciddi bir katkı sağlayacak.

TOTTENHAM DA TAKİPTE DURUYOR

GALATASARAY'IN görüşmeleri ilerlettiği Milan Skriniar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da gündeminde duruyor. Sarı-kırmızılı takımın anlaşmaya vardığı Slovak stoper için Tottenham'ın da PSG ile görüşmeler haline olduğu belirtiliyor.

PSG İLE PRENSİP ANLAŞMASI

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Milan Skriniar konusunda Galatasaray ile PSG'nin anlaşmaya vardığı belirtildi. Kısa süre içerisinde 29 yaşındaki stoperin nihai kararını vereceği ifade edildi.

GÖZLER VİCTOR NELSSON'DA

Sarı-kırmızılılarda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson'un kararı bekleniyor. Okan Buruk, transfer döneminin başlayacağı 13 Ocak'ı işaret edip, Nelsson'un karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Danimarkalı stoperin kulüp aradığı ve en doğru teklifi beklediği aktarıldı. Nelsson'un 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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