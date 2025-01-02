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Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Jelert'i İngiltere Premier Lig ekibi listesine aldı. Sarı kırmızılı ekip de Danimarkalı oyuncu için bonservis bedelini minimum rakam üzerinden belirledi. İşte O Ada ekibi ve Cimbom'un beklediği ücret. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

Galatasaray'ın sezon başında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki Elias Jelert, İngiliz Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi.

Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

2029 yılına kadar sarı kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a resmi teklifin gelmesi bekleniyor.

Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

Takvim'in haberine göre, Cimbom, bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Jelert'in satışına sıcak bakıyor.

Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

Daha önce, en büyük kariyer hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getiren Jelert için Aslan'ın en az 9 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.

Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

Sarı kırmızılılar, devre arasında sağ bek transferi için arayışlara başladı.

Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!

Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Jelert'in satışını bekledikten sonra hamle yapması bekleniyor.

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