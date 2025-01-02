Galatasaraylı yıldıza İngiliz kancası! Cimbom o rakama bırakacak!
Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Jelert'i İngiltere Premier Lig ekibi listesine aldı. Sarı kırmızılı ekip de Danimarkalı oyuncu için bonservis bedelini minimum rakam üzerinden belirledi. İşte O Ada ekibi ve Cimbom'un beklediği ücret. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Daha önce, en büyük kariyer hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getiren Jelert için Aslan'ın en az 9 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.
Sarı kırmızılılar, devre arasında sağ bek transferi için arayışlara başladı.
Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Jelert'in satışını bekledikten sonra hamle yapması bekleniyor.
Jelert, Galatasaray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı.
Kariyerinde 159 maçta forma giyen Elias Jelert, 4 gol atarken 13 de asist yaptı.
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