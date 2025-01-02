Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray yönetimi, bu sezon Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu'yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için ödemeyi planladığı bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte detaylar… (GS spor haberi)
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AHMED KUTUCU'DAN KARİYERİNİN EN İYİ PERFORMANSI
Eyüpspor formasıyla bu sezon 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Kutucu, toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.
2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyor.
2.5 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI
Milliyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın bu transfer için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Daha önce Galatasaray'a sempati duyduğunu açıklayan Kutucu, transfer sürecinde sarı-kırmızılı kulübün öncelikli hedefi oldu.
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da Galatasaraylı olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
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