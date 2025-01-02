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Haberler Galatasaray Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray yönetimi, bu sezon Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu'yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için ödemeyi planladığı bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte detaylar… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 10:04
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Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Eyüpspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

Teknik direktör Okan Buruk'un, 24 yaşındaki forvetin kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

AHMED KUTUCU'DAN KARİYERİNİN EN İYİ PERFORMANSI

Eyüpspor formasıyla bu sezon 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Kutucu, toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyor.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

2.5 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Milliyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın bu transfer için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

Daha önce Galatasaray'a sempati duyduğunu açıklayan Kutucu, transfer sürecinde sarı-kırmızılı kulübün öncelikli hedefi oldu.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte ödenecek bonsevis miktarı

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da Galatasaraylı olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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