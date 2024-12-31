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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Sezonun ilk yarısına damga vuran ve Avrupa Ligi'nde attığı gollerle zirvede bulunan milli oyuncuya transfer teklifi geldi. Genç oyuncu için 4 takımın devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 15:23
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Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Galatasaray'da transferler merak edilirken bir yandan da yıldız isimlerin talipleri her geçen gün artıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Özellikle Avrupa Ligi'nde 5 golle zirvede bulunan Yunus Akgün bu yıldızların başında geliyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'e 4 talip birden çıktı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Hürriyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Real Sociedad, Benfica, Eintracht Frankfurt ve Everton, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Yıldız oyuncuyu izleyen takımlar, Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Haberde sarı kırmızılıların Yunus Akgün'ü satmayı düşünmediği belirtilen haberde oyuncunun sözleşmesini yenileyerek olası bir transferin önünü kapatmaya çalışacağı belirtildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Bu sezon 27 maçta görev alan milli oyuncu 10 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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