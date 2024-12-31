Galatasaray'da Yunus Akgün'e transfer teklifi! İşte peşindeki 4 takım
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Sezonun ilk yarısına damga vuran ve Avrupa Ligi'nde attığı gollerle zirvede bulunan milli oyuncuya transfer teklifi geldi. Genç oyuncu için 4 takımın devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'e 4 talip birden çıktı.
Hürriyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Real Sociedad, Benfica, Eintracht Frankfurt ve Everton, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor.
Yıldız oyuncuyu izleyen takımlar, Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Haberde sarı kırmızılıların Yunus Akgün'ü satmayı düşünmediği belirtilen haberde oyuncunun sözleşmesini yenileyerek olası bir transferin önünü kapatmaya çalışacağı belirtildi.
Bu sezon 27 maçta görev alan milli oyuncu 10 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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