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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine almıştı. Fransız basını, tecrübeli stoperle ilgili yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 19:41
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Cimbom'un önceliklerinden biriyse stoper transferi...

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Danimarkalı stoperin yerine takviye yapmak isteyen yönetim, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine almıştı.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Sarı-kırmızılıların Slovak futbolcuyla anlaşma sağladığı ve oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Fransız basını, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir haber yayınladı.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

HENÜZ ANLAŞMA YOK

L'Equipe kaynaklı haberde, Milan Skriniar henüz Galatasaray ile anlaşma sağlayamadı.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Haberde tarafların görüşme halinde olduğu ancak kesinleşen bir durumun olmadığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

İNGİLİZLER DE İSTİYOR

Öte yandan haberde Skriniar'a İngiltere'den de taliplerin olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla çıktığı 5 maçta 381 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...

Slovak stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

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