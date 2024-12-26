GALATASARAY HABERİ - Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine almıştı. Fransız basını, tecrübeli stoperle ilgili yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor.
Danimarkalı stoperin yerine takviye yapmak isteyen yönetim, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların Slovak futbolcuyla anlaşma sağladığı ve oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü.
Fransız basını, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir haber yayınladı.
HENÜZ ANLAŞMA YOK
L'Equipe kaynaklı haberde, Milan Skriniar henüz Galatasaray ile anlaşma sağlayamadı.
Haberde tarafların görüşme halinde olduğu ancak kesinleşen bir durumun olmadığı aktarıldı.
İNGİLİZLER DE İSTİYOR
Öte yandan haberde Skriniar'a İngiltere'den de taliplerin olduğu belirtildi.
Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla çıktığı 5 maçta 381 dakika süre aldı.
Slovak stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Skriniar'ın PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1.88 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
DİĞER