  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Cimbom'a Ocak ayında sürpriz teklifler gelebilir. Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin Yunus için ödeyeceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 09:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

2024'ün son maçında Kayserispor'u 5-1'le geçen Galatasaray yeni yıla namağlup lider olarak girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da yıldız isimler performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasından sonra daha çok süre alan Yunus Akgün, adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

FİYATI 27.5 KAT ARTTI

Ligde bu sezon 16 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen ve Avrupa Ligi'nde attığı 5 gol ile ön plana çıkan Yunus Akgün değerini katladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün değeri 11 milyon Euro'ya çıkarken piyasa değerini 27.5 katına yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Yunus Akgün, Avrupa devlerinin radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

Milliyet'te yer alan habere göre; Yunus Akgün için İngiltere'den Manchester United ile Tottenham, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Napoli ve Portekiz'den Benfica çalışma başlattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

Avrupa devlerinin ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalacakları belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam

Yunus için bu kulüplerin ortalama 20 milyon euroluk teklifler hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'a önerilerini sunacakları öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fener'den tarihi hamle! Talisca'dan sonra.. Fener'den tarihi hamle! Talisca'dan sonra.. 09:44
Samet F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Samet F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 09:39
Avrupa devlerinden Yunus'a kanca! Avrupa devlerinden Yunus'a kanca! 09:27
Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık Salı Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık Salı 08:27
Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! 01:00
F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... 00:55
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 00:55
Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! 00:55
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... 00:55
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 00:55
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 00:55
Mersin'de kazanan A. Demirspor! Mersin'de kazanan A. Demirspor! 00:55