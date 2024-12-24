GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşine takıldı! İşte ödenecek rakam
Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Cimbom'a Ocak ayında sürpriz teklifler gelebilir. Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin Yunus için ödeyeceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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FİYATI 27.5 KAT ARTTI
Ligde bu sezon 16 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen ve Avrupa Ligi'nde attığı 5 gol ile ön plana çıkan Yunus Akgün değerini katladı.
Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün değeri 11 milyon Euro'ya çıkarken piyasa değerini 27.5 katına yükseltti.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Yunus Akgün, Avrupa devlerinin radarına girdi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Yunus Akgün için İngiltere'den Manchester United ile Tottenham, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Napoli ve Portekiz'den Benfica çalışma başlattı.
Avrupa devlerinin ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalacakları belirtildi.
Yunus için bu kulüplerin ortalama 20 milyon euroluk teklifler hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'a önerilerini sunacakları öğrenildi.
Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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