Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Galatasaray'da son dönemlerde alınan kötü sonuçların ardından yönetim transfer çalışmalarını hızlandırırken gündeme yeniden Raphael Onyedika geldi. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya yakın olduğu Nijeryalı yıldıza Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 10:07
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Galatasaray'da taraftarların yönetime transfer çağrısı Gaziantep FK maçı ile sürerken eksik isimler ve sahadaki oyuncuların düşük verimliliği sarı-kırmızılılarda yapılması gereken takviyelerin aciliyetini gözler önüne serdi.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda defansif gücü yüksek bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen yönetim, Milano'ya yaptığı transfer çıkarmasında henüz mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'da gündeme gelen isim yeniden Raphael Onyedika oldu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için temasları sıklaştırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Öte yandan Cimbom'a 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir takım rakip oldu.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Aston Villa, takımın önemli isimlerinden Boubacar Camara'nın sakatlığı sonrası Onyedika'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Buna rağmen sarı-kırmızılıların, Onyedika transferinde avantajlı konumda olduğu belirtildi.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, 2022 yılında Midtjylland'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'a transfer olmuştu.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Bu sezon Belçika Pro League'de 10 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Onyedika, 4 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Galatasaray'a Raphael Onyedika transferinde Ada engeli!

Başarılı orta saha oyuncusu, Ekim ayında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyememişti.

