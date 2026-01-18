CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor ile Amedspor arasında oynanacak zorlu randevu, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İki takımın karşılaşacağı maçın tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri taraftarlar tarafından araştırılıyor. “Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtı, kulüplerin ve yayıncı kuruluşların takvimine göre netleşti. Kritik maç öncesi her iki takım da galibiyet arayışında olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor – Amedspor maçını canlı izlemek için tıkla

Futbol takviminde yer alan Erzurumspor-Amedspor maçı, her iki takımın taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Ligdeki pozisyonunu güçlendirmek isteyen taraflar için bu önemli karşılaşma, farklı platformlarda canlı yayınlanacak. "Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman oynanacak?" ve "Yayın bilgisi nedir, hangi kanalda izlenecek?" sorularının yanıtı, resmi açıklamalarla beraber belli oldu. Maç saatine doğru tüm detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı...

ERZURUMSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor – Amedspor karşılaşması 18 Ocak Pazartesi günü saat 13:30'da Erzurumspor Kazım Karabekir Stadında oynanacak.

ERZURUMSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarlar Amedspor ile Erzurumspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports MAX 1 ve Tabii kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ASpor CANLI YAYIN

Arhur Zico'dan Tedesco sözleri: Umarım...
Szymanski Fransa yolcusu!
DİĞER
Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin yerine sürpriz! Kimse bu hamleyi beklemiyordu...
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Sıra Fırat'ın doğusunda: Hedef Rakka... Deyrizor'da petrol sahaları ele geçirildi
Çakar'dan flaş yorum! "Bu dakikadan sonra G.Saray..."
"Bu futbolla şampiyonluk hayal"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transferde Ada engeli! G.Saray'a transferde Ada engeli! 10:07
Zeynep Sönmez'den dev başarı! Zeynep Sönmez'den dev başarı! 10:05
Beşiktaş'ta kalıyor! Sıcak gelişme Beşiktaş'ta kalıyor! Sıcak gelişme 09:51
Çakar'dan flaş yorum! "Bu dakikadan sonra G.Saray..." Çakar'dan flaş yorum! "Bu dakikadan sonra G.Saray..." 09:08
"Bu futbolla şampiyonluk hayal" "Bu futbolla şampiyonluk hayal" 08:48
Fotomaç yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi Fotomaç yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi 07:20
Daha Eski
Okan Buruk’tan Torreira açıklaması! Okan Buruk’tan Torreira açıklaması! 01:20
Okan Buruk'tan transfer itirafı! Okan Buruk'tan transfer itirafı! 01:20
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! 01:20
G.Saray'a G.Antep çelmesi! G.Saray'a G.Antep çelmesi! 01:20
Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! 01:20
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:20