Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor – Amedspor maçını canlı izlemek için tıkla
Futbol takviminde yer alan Erzurumspor-Amedspor maçı, her iki takımın taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Ligdeki pozisyonunu güçlendirmek isteyen taraflar için bu önemli karşılaşma, farklı platformlarda canlı yayınlanacak. "Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman oynanacak?" ve "Yayın bilgisi nedir, hangi kanalda izlenecek?" sorularının yanıtı, resmi açıklamalarla beraber belli oldu. Maç saatine doğru tüm detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Erzurumspor-Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı...
ERZURUMSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurumspor – Amedspor karşılaşması 18 Ocak Pazartesi günü saat 13:30'da Erzurumspor Kazım Karabekir Stadında oynanacak.
ERZURUMSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarlar Amedspor ile Erzurumspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports MAX 1 ve Tabii kanallarından canlı maç izlenebilecek.
HAYDİ DADAŞ! 🔥#ERZvAMD pic.twitter.com/KydNZPXfJM— Erzurumspor FK (@Erzurumspor) January 17, 2026
📢 Maç Günü🆚 Erzurumspor FK⏱️ 13.30🏟️ Kazım Karabekir Stadyumu#MücadeleninTakımı#TîmaTêkoşînê#TaximêXoverdayîşî pic.twitter.com/FIUnIpnPNc— Amedspor (@amedskofficial) January 17, 2026