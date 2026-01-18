CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den büyük başarı!

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den büyük başarı!

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sönmez son olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 10:09 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 10:48
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den büyük başarı!

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta karşılaştığı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli tenisçi, geçen yıl Wimbledon'ın 3. turunda yenildiği Alexandrova'ya karşı 5-2 geride olduğu ve iki set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazandı.

Zeynep, servis kırarak başladığı 2. sette 3-1 öne geçti ancak Alexandrova, peş peşe aldığı oyunlarla seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

Final setinde 3-0 geriye düşen Zeynep, yaklaşık 15 dakika süren 6. oyunun ardından durumu eşitledi. Karşılıklı kırılan servisler sonrası 5-4 öne geçen Zeynep, 4. maç puanında seti 6-4, 2 saat 37 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazandı.

Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep, 2. turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

