Ümraniyespor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken maçlarından biri olan Ümraniyespor-Serik Belediyespor karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen izleyiciler, maçın canlı yayınlanacağı kanal, başlama saati ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. "Ümraniyespor-Serik Bld. maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu, karşılaşma öncesi en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

ÜMRANİYESPOR-SERİK BLD. MAÇI HANGİ GÜN?

Ümraniyespor-Serik Bld. maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR-SERİK BLD. MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Serik Bld. maçı, saat 19:00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-SERİK BLD. MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor ve Serik Bld., karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR VS SERİK BLD. MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ümraniyespor ile Serik Bld. arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.