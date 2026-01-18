CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ümraniyespor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de futbol heyecanı Ümraniyespor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı konularını araştırıyor. “Ümraniyespor-Serik Bld. maçı hangi kanalda?” ve “Saat kaçta başlayacak?” soruları maç öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 10:57
Ümraniyespor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-Serik Belediyespor maçını canlı izlemek için tıkla

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken maçlarından biri olan Ümraniyespor-Serik Belediyespor karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen izleyiciler, maçın canlı yayınlanacağı kanal, başlama saati ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. "Ümraniyespor-Serik Bld. maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu, karşılaşma öncesi en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

ÜMRANİYESPOR-SERİK BLD. MAÇI HANGİ GÜN?

Ümraniyespor-Serik Bld. maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR-SERİK BLD. MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Serik Bld. maçı, saat 19:00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-SERİK BLD. MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor ve Serik Bld., karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR VS SERİK BLD. MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ümraniyespor ile Serik Bld. arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

