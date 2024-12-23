Puan farkı önemli

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, Kayseri galibiyetiyle önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Sahada fedakarlık gösterdiklerini belirten Uruguaylı, "G.Saray olduğumuz için hiçbir şey bize hediye edilmiyor. Biz yıllardır fedakarlık göstererek ve çok çalışarak kazanıyoruz. Önemli bir 8 puanlık fark var ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir yol var. Daha iyisini yapmamız gerekiyor, mücadeleci bir ligdeyiz. Sezon sonu konuşacağımız bir şey olursa o zaman konuşuruz" dedi.