  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Puan farkı önemli

Puan farkı önemli

Muslera: “Uzun bir yolumuz var. Daha iyisini yapmamız gerekiyor, mücadeleci bir ligdeyiz.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Puan farkı önemli

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, Kayseri galibiyetiyle önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Sahada fedakarlık gösterdiklerini belirten Uruguaylı, "G.Saray olduğumuz için hiçbir şey bize hediye edilmiyor. Biz yıllardır fedakarlık göstererek ve çok çalışarak kazanıyoruz. Önemli bir 8 puanlık fark var ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir yol var. Daha iyisini yapmamız gerekiyor, mücadeleci bir ligdeyiz. Sezon sonu konuşacağımız bir şey olursa o zaman konuşuruz" dedi.

Talisca adım adım F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'ye milli kanat!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu'dan flaş penaltı yorumu...
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
F.Bahçe ve G.Saray Chelsea'nin yıldızı için devrede!
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi 07:38
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi 07:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi 07:14
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:46
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:43
Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! 23:56
Daha Eski
Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! 23:56
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 23:56
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 23:56
Muslera'dan emeklilik açıklaması! Muslera'dan emeklilik açıklaması! 23:56
G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 23:56
G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! 23:56