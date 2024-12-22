Kayserispor - Galatasaray | CANLI İZLE

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı mücadele saat 16.00'da başladı. Kayserispor - Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

KEREM DEMİRBAY VE YUSUF DEMİR LİSTEDE YOK

Sakat oyuncuların büyük bir kısmının geri döndüğü sarı-kırmızılılarda, listede 5 oyuncunun ismi yer almadı. Mauro Icardi'nin tedavisine devam edilirken, Rolland Sallai'de kart cezası nedeniyle yerini alamadı.

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kerem Demirbay özel izin nedeniyle takım ile birlikte Kayseri'ye uçmadı. Trabzonspor maçının ikinci yarısında forma giyen Yusuf Demir ise sağlık sorunları nedeniyle takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve ve kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.