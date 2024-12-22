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Haberler Galatasaray Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Aslan, daha da kenetlendi. Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Eyüpspor'la berabere kalması sonrası puan farkını 8'e çıkarma şansı yakaladı. 2025'te 5. yıldızı kazanmak isteyen Cimbom, Kayserispor deplasmanına odaklandı. İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı muhtemel 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Trendyol Süper Lig'de 17. Haftada bugün Kayserispor'a konuk olacak G.Saray'da herkes 3 puana odaklandı.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Ligde 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 41 puan toplayan Aslan, namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Kayserispor ise bu sezon 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 15 puan elde etti.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

YILIN SON KARŞILAŞMASI
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin önceki gün Eyüpspor'la 1-1 berabere kalması sarı-kırmızılılar için zirve yolunda önemli bir fırsat doğurdu.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Cimbom, Kayserispor deplasmanında kazanarak 2025'te 5. yıldızı kazanma hedefine bir adım daha yaklaşmak ve 2024 yılını galibiyetle sonlandırmak istiyor.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Aslan ayrıca üst üste 3. şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dış saha maçlarında henüz puan kaybetmedi. Sarıkırmızılı takım, oynadığı 6 deplasman mücadelesinin tamamını kazandı.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Aslan sırasıyla Konyaspor, Adana DS, Fenerbahçe, Antalya, Bodrum FK ve Sivasspor'a konuk olduğu maçlarda yenmeyi başardı. Galatasaray, ligde deplasmandaki son puan kaybını 11 Ocak 2024'te Sivas deplasmanında yaşadı.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

KAYSERİ'DE KAZANAMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor deplasmanında henüz kazanamadı. Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda geçen ve üst üste iki şampiyonluk kazandıran Okan Buruk; ilk senesinde Kayserispor deplasmanında 2-1'lik yenilgi ile İstanbul'a dönmüştü. Buruk, geçen sezonun açılış maçında ise dış sahada golsüz beraberlik yaşamıştı.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

3 İSİM KART SINIRINDA
Kayseri deplasmanı öncesi Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

OSIMHEN 11'DE
Kayserispor ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak Aslan'da Victor Osimhen ilk 11'de başlayacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinde yedek başlayan ve son 15 dakikada oyuna giren Osimhen, sakatlığını atlattı. Yıldız golcü, bugün yeniden Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Nijeryalı forvet bu sezon Süper Lig'de yer aldığı 10 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı ve oynadığı 10 maçta 10 gole katkı yaptı. Cimbom'da savunmada Jakobs da ilk 11'de başlayacak ve sol bekte görev yapacak.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

ASLAN'DA EKSİKLER
Cimbom, Kayserispor deplasmanına 5 eksikle gitti. Sarı kart cezalısı olan Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro İcardi, kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech ile ailevi nedenlerle özel izinli olan Kerem Demirbay ile hastalığı bulunan Yusuf Demir kamp kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal, Bourabia, Cardoso, Boa Morte, Nozan, Bahoken

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