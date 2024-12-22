Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i
Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Aslan, daha da kenetlendi. Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Eyüpspor'la berabere kalması sonrası puan farkını 8'e çıkarma şansı yakaladı. 2025'te 5. yıldızı kazanmak isteyen Cimbom, Kayserispor deplasmanına odaklandı. İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı muhtemel 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
YILIN SON KARŞILAŞMASI
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin önceki gün Eyüpspor'la 1-1 berabere kalması sarı-kırmızılılar için zirve yolunda önemli bir fırsat doğurdu.
Cimbom, Kayserispor deplasmanında kazanarak 2025'te 5. yıldızı kazanma hedefine bir adım daha yaklaşmak ve 2024 yılını galibiyetle sonlandırmak istiyor.
Aslan ayrıca üst üste 3. şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.
DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dış saha maçlarında henüz puan kaybetmedi. Sarıkırmızılı takım, oynadığı 6 deplasman mücadelesinin tamamını kazandı.
Aslan sırasıyla Konyaspor, Adana DS, Fenerbahçe, Antalya, Bodrum FK ve Sivasspor'a konuk olduğu maçlarda yenmeyi başardı. Galatasaray, ligde deplasmandaki son puan kaybını 11 Ocak 2024'te Sivas deplasmanında yaşadı.
KAYSERİ'DE KAZANAMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor deplasmanında henüz kazanamadı. Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda geçen ve üst üste iki şampiyonluk kazandıran Okan Buruk; ilk senesinde Kayserispor deplasmanında 2-1'lik yenilgi ile İstanbul'a dönmüştü. Buruk, geçen sezonun açılış maçında ise dış sahada golsüz beraberlik yaşamıştı.
3 İSİM KART SINIRINDA
Kayseri deplasmanı öncesi Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
OSIMHEN 11'DE
Kayserispor ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak Aslan'da Victor Osimhen ilk 11'de başlayacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinde yedek başlayan ve son 15 dakikada oyuna giren Osimhen, sakatlığını atlattı. Yıldız golcü, bugün yeniden Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.
Nijeryalı forvet bu sezon Süper Lig'de yer aldığı 10 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı ve oynadığı 10 maçta 10 gole katkı yaptı. Cimbom'da savunmada Jakobs da ilk 11'de başlayacak ve sol bekte görev yapacak.
ASLAN'DA EKSİKLER
Cimbom, Kayserispor deplasmanına 5 eksikle gitti. Sarı kart cezalısı olan Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro İcardi, kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech ile ailevi nedenlerle özel izinli olan Kerem Demirbay ile hastalığı bulunan Yusuf Demir kamp kadrosunda bulunmadı.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal, Bourabia, Cardoso, Boa Morte, Nozan, Bahoken
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
DİĞER