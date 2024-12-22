Galatasaray 5. yıldız aşkına Kayseri'de sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i

Nijeryalı forvet bu sezon Süper Lig'de yer aldığı 10 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı ve oynadığı 10 maçta 10 gole katkı yaptı. Cimbom'da savunmada Jakobs da ilk 11'de başlayacak ve sol bekte görev yapacak.