  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için bir araya geldi. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte takımdan ayrılması planlanan isimler de masaya yatırıldı. İşte gündemdeki isimler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 09:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

Galatasaray'da bu sezon iyice gözden düşen ve devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelson'un güncel değerinin iyice düşmesi dikkat çekti.

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

Danimarkalı tecrübeli futbolcu için iki sene önce İspanyol ekibi Sevilla'dan 14 milyon euro teklif alsa da bunu kabul etmeyen sarı-kırmızılı yöneticilerin şimdi bu rakamın çok altına oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

2021'de Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan 26 yaşındaki futbolcunun son dönemde kulübeye mahkum kalması, şans bulduğu maçlarda da beklentilerin uzağında olması nedeniyle değeri adeta dip yaptı.

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

Danimarka Milli Takımı'nda oynamasına rağmen tecrübeli futbolcunun, Sanchez-Abdülkerim ikilisini geçememesi nedeniyle Galatasaray'da yedek kalmasıyla beraber istenen tekliflerin gelmemesi planları bozdu.

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'da Hakim Ziyech ile beraber bileti kesilen bir başka isim olan Nelsson'un satışı için bu nedenle çeşitli formüller arandığı öğrenildi.

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...

Buna göre Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyu düşük teklifler gelmesi halinde ocakta üst düzey liglerden oynayacağı bir takıma kiralık vermeye sıcak bakıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk ve Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek... Buruk ve Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek... 09:37
Kara kartal adeta kaynıyor Kara kartal adeta kaynıyor 09:23
Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık Cuma Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık Cuma 07:54
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:16
Livakovic'ten sakatlık açıklaması! Livakovic'ten sakatlık açıklaması! 01:15
Göztepe rahat kazandı! Göztepe rahat kazandı! 01:15
Daha Eski
Okan Buruk'tan Dybala açıklaması! Okan Buruk'tan Dybala açıklaması! 01:15
Dzeko'ya kafa atan Ba'nın cezası açıklandı! Dzeko'ya kafa atan Ba'nın cezası açıklandı! 01:15
Adalı ile Yücel arasında tartışma: Sen kimsin, hayırdır! Adalı ile Yücel arasında tartışma: Sen kimsin, hayırdır! 01:15
10 gollü maçta kazanan Çorum FK 10 gollü maçta kazanan Çorum FK 01:15
Kasımpaşa gruplara kaldı! Kasımpaşa gruplara kaldı! 01:15
Güneş'ten Barış Alper ve Muslera açıklaması! Güneş'ten Barış Alper ve Muslera açıklaması! 01:15