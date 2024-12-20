Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten kritik toplantı! Kiralık gönderilecek...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için bir araya geldi. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte takımdan ayrılması planlanan isimler de masaya yatırıldı. İşte gündemdeki isimler... GS SPOR HABERLERİ
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Danimarkalı tecrübeli futbolcu için iki sene önce İspanyol ekibi Sevilla'dan 14 milyon euro teklif alsa da bunu kabul etmeyen sarı-kırmızılı yöneticilerin şimdi bu rakamın çok altına oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.
Danimarka Milli Takımı'nda oynamasına rağmen tecrübeli futbolcunun, Sanchez-Abdülkerim ikilisini geçememesi nedeniyle Galatasaray'da yedek kalmasıyla beraber istenen tekliflerin gelmemesi planları bozdu.
Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'da Hakim Ziyech ile beraber bileti kesilen bir başka isim olan Nelsson'un satışı için bu nedenle çeşitli formüller arandığı öğrenildi.
Buna göre Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyu düşük teklifler gelmesi halinde ocakta üst düzey liglerden oynayacağı bir takıma kiralık vermeye sıcak bakıyor.
Diğer taraftan bonservis konusunda oyuncunun Kopenhag'dan alındığı bedel olan 7 milyon euronun altına satılmaması kararının alındığı belirtildi.
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