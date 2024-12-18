GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

METİN ÖZTÜRK DE DOĞRULADI!



Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ta yapmış olduğu açıklamada, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben transferde yokum, Sportif AŞ'de üç başkan vekili var. Onlara sormak daha doğru olur ama girişimler olduğunu biliyorum." ifadelerinde bulundu.