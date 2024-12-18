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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası gündeme gelen ve 2. başkan Metin Öztürk'ün de doğruladığı isim olan Dybala konusunda beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda yönetim bu noktada ne yapacağını şaşırdı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:02 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:04
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

Gol düellosuna sahne olan derbide sarı-kırmızılı takım, son dakikalarda bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

G.SARAY DYBALA TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Ligde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, transferde de sıcak saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, dünyaca ünlü oyuncu Paulo Dybala için menajeriyle görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

METİN ÖZTÜRK DE DOĞRULADI!

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ta yapmış olduğu açıklamada, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben transferde yokum, Sportif AŞ'de üç başkan vekili var. Onlara sormak daha doğru olur ama girişimler olduğunu biliyorum." ifadelerinde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

TEMSİLCİSİ DERBİYİ İZLEDİ

Paulo Dybala'nın temsilcisi Carlos Novel, görüşmelerin ardından Trabzonspor maçını da yönetim locasında George Gardi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

İtalya'nın önde gelen spor markalarından Tuttomercato ve Sportitalia'dan gazeteci Daniele Najjar, Sabah'a konuştu. İtalyan gazeteci, Dybala transferi konusunda dikkat çeken cevaplar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

ROMA'NIN DYBALA'NIN TRANSFERİ KONUSUNDAKİ TUTUMU NEDİR?

Zaten bu yaz Roma'nın Dybala'nın ayrılışını kabul etmeye istekli olduğu hissi vardı. Suudi Arabistan'dan çok önemli teklifler almıştı ve Roma aynı pozisyon için Matias Soulè'ye yatırım yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

Teknik direktör Daniele De Rossi döneminde Dybala'nın 4-3-3 formasyonunda muhtemelen uyum sağlamasının zor olacağı fikri vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...

SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDEYİ AÇIKLADI

Ancak Dybala yine Roma'da kalmaya karar verdi. Ayrıca oyuncunun Roma ile bir maddesi var, buna göre bu sezon belirli bir oranda forma giyerse Roma sözleşmesini yenilemek zorunda kalacak.

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