GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala'da beklenmedik gelişme! Sözleşmesindeki o madde...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası gündeme gelen ve 2. başkan Metin Öztürk'ün de doğruladığı isim olan Dybala konusunda beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda yönetim bu noktada ne yapacağını şaşırdı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:02 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:04
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Süper Lig'in 16. haftasında evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor...
Gol düellosuna sahne olan derbide sarı-kırmızılı takım, son dakikalarda bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
METİN ÖZTÜRK DE DOĞRULADI!
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ta yapmış olduğu açıklamada, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben transferde yokum, Sportif AŞ'de üç başkan vekili var. Onlara sormak daha doğru olur ama girişimler olduğunu biliyorum." ifadelerinde bulundu.
TEMSİLCİSİ DERBİYİ İZLEDİ
Paulo Dybala'nın temsilcisi Carlos Novel, görüşmelerin ardından Trabzonspor maçını da yönetim locasında George Gardi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi.
İtalya'nın önde gelen spor markalarından Tuttomercato ve Sportitalia'dan gazeteci Daniele Najjar, Sabah'a konuştu. İtalyan gazeteci, Dybala transferi konusunda dikkat çeken cevaplar verdi.
ROMA'NIN DYBALA'NIN TRANSFERİ KONUSUNDAKİ TUTUMU NEDİR?
Zaten bu yaz Roma'nın Dybala'nın ayrılışını kabul etmeye istekli olduğu hissi vardı. Suudi Arabistan'dan çok önemli teklifler almıştı ve Roma aynı pozisyon için Matias Soulè'ye yatırım yapmıştı.
Teknik direktör Daniele De Rossi döneminde Dybala'nın 4-3-3 formasyonunda muhtemelen uyum sağlamasının zor olacağı fikri vardı.
SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDEYİ AÇIKLADI
Ancak Dybala yine Roma'da kalmaya karar verdi. Ayrıca oyuncunun Roma ile bir maddesi var, buna göre bu sezon belirli bir oranda forma giyerse Roma sözleşmesini yenilemek zorunda kalacak.
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