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Haberler Galatasaray Yenilmez armada

Yenilmez armada

Galatasaray, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray, iki kez öne geçtiği, bir kez de geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Trabzonspor'u 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle devirdi. 2024'ün son derbisinde taraftarlarına aksiyon dolu anlar yaşatan Aslan, zirvedeki puan farkını korudu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
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Yenilmez armada

Galatasaray, yılmıyor, yıkılmıyor, rakiplerini tek tek devirip, şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 2024'ün son derbisinde Trabzonspor'u konuk etti. Maça 46 bin taraftarının desteğini de arkasına alarak hızlı başlayan Aslan, 8'de Mertens'in golüyle öne geçti. Bu gole Trabzonspor 17'de Ozan Tufan'la yanıt verdi.

90+8'DE GALİBİYET GELDİ

29'DA ise Yunus, cimbomu öne geçirdi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde Banza skoru eşitledi. Bu golden 4 dakika sonra Ozan, kendisinin 2. Trabzonspor'un 3. golünü atıp Karadeniz ekibini öne geçirdi. 63'de Batshuayi, penaltıdan maçı dengeledi. 90+8'de ise topu kendi kalesine gönderen Ali Şahin Yılmaz, skoru ilan etti. 2024'ün son derbisini kazanan Aslan, zirvedeki 6 puanlık farkı korudu.

25 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Süper Lig tarihinde ikinci kez bir sezonun ilk yarısındaki üç derbiyi de kazanmayı başaran Galatasaray, 25 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, en son bunu 1999-2000 sezonunda başarmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda ise en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Cim Bom, 3 derbi mücadelesinde 9 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

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