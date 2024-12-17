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Haberler Galatasaray Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk de Arjantinli yıldızla ilgili iddiaları doğrularken, Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri'den Dybala transferine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 17:26
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MERT KILIÇ
Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Trendyol Süper Lig'de sahasında ağırladığı Trabzonspor'u uzatma dakikalarında attığı golle mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı gündemine aldı.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Novel, görüşmenin ardından sarı-kırmızıların Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de yaptığı açıklamada Paulo Dybala iddialarını doğruladı.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Öztürk, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Okan hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben futbola bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama karar verici Okan hoca." ifadelerini kullandı.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Roma cephesinden de Paulo Dybala transferine ilişkin resmi açıklama geldi.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Serie A ekibinin teknik direktör Claudio Ranieri, oyuncusunun transferine ilişkin İtalyan basınına konuştu.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

"EĞER GİTMEK İSTİYORSA..."

Sportmediaset'e açıklamalarda bulunan Ranieri, "Herkes kendi oyununu oynuyor. Dybala'ya sahip olmaktan ve onu iyi olduğu zamanlarda sahaya sürmekten mutluyum ama başka öncelikleri varsa anlaşmak zorundayız. Eğer kalmak istemiyorsa onu mutlu etmek doğru olur. Ben sadece takımda kalmaktan mutlu olan oyuncuları isterim ancak Dybala'nın ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret almadım." ifadelerini kullandı.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Paulo Dybala bu sezon Roma formasıyla 18 maçta süre aldı.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Arjantinli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Dybala'nın Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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