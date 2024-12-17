Roma'dan Dybala açıklaması! Galatasaray'a transfer olacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk de Arjantinli yıldızla ilgili iddiaları doğrularken, Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri'den Dybala transferine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Novel, görüşmenin ardından sarı-kırmızıların Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de yaptığı açıklamada Paulo Dybala iddialarını doğruladı.
Öztürk, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Okan hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben futbola bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama karar verici Okan hoca." ifadelerini kullandı.
Roma cephesinden de Paulo Dybala transferine ilişkin resmi açıklama geldi.
Serie A ekibinin teknik direktör Claudio Ranieri, oyuncusunun transferine ilişkin İtalyan basınına konuştu.
"EĞER GİTMEK İSTİYORSA..."
Sportmediaset'e açıklamalarda bulunan Ranieri, "Herkes kendi oyununu oynuyor. Dybala'ya sahip olmaktan ve onu iyi olduğu zamanlarda sahaya sürmekten mutluyum ama başka öncelikleri varsa anlaşmak zorundayız. Eğer kalmak istemiyorsa onu mutlu etmek doğru olur. Ben sadece takımda kalmaktan mutlu olan oyuncuları isterim ancak Dybala'nın ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret almadım." ifadelerini kullandı.
Paulo Dybala bu sezon Roma formasıyla 18 maçta süre aldı.
Arjantinli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Dybala'nın Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
DİĞER