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Haberler Galatasaray Galatasaray kaleci konusunda Osimhen ve Mertens'i devreye soktu! Yılın transferi...

Galatasaray kaleci konusunda Osimhen ve Mertens'i devreye soktu! Yılın transferi...

Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi olan Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim ise bu noktada birçok kaleci adayını belirledi. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme gelen isim için Osimhen ve Mertens de devreye girdi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 10:55
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