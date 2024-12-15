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Galatasaray kaleci konusunda Osimhen ve Mertens'i devreye soktu! Yılın transferi...
Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi olan Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim ise bu noktada birçok kaleci adayını belirledi. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme gelen isim için Osimhen ve Mertens de devreye girdi. GS SPOR HABERLERİ
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