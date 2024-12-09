Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Taraftarların gönlünü fethetmiş olan yıldız için Florya'da, yoğun kaynak araştırmaları sürüyor ve zamana karşı yarışılıyorken Napoli'den sevindiren haber geldi.

Osimhen'ın ismi uzun bir zamandır Manchester United, PSG ve Juventus gibi Avrupa'nın dev takımları ile anılıyor ve olası bir devre arası transferi ihtimali taraftarları korkutuyordu.