Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde renklerine kiralık olarak bağladığı ve bonservisini Napoli'den almak için uzun mesailer harcadığı Victor Osimhen için sevindirici gelişmeler yaşandı. İtalyan temsilcisinin sportif direktörü Giovanni Manna müjdeyi duyurdu. İşte o açıklama... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 10:31
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Taraftarların gönlünü fethetmiş olan yıldız için Florya'da, yoğun kaynak araştırmaları sürüyor ve zamana karşı yarışılıyorken Napoli'den sevindiren haber geldi.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Lazio maçı öncesi DAZN'a bulunduğu açıklamalarda Osimhen'in geleceğine değindi.
Osimhen'ın ismi uzun bir zamandır Manchester United, PSG ve Juventus gibi Avrupa'nın dev takımları ile anılıyor ve olası bir devre arası transferi ihtimali taraftarları korkutuyordu.
Manna'nın açıklamaları, sarı kırmızılı yönetime zamana karşı kaynak bulma yarışında derin bir nefes aldırdı ve taraftarların Osimhen'in erken ayrılığı telaşını dindirdi.
Giovanni Manna, "Osimhen devre arasında takım değiştirecek mi?" sorusuna yanıt olarak "Kimse bizi aramadı. O, Napoli'nin sahibi olduğu ve Galatasaray'da oynayan bir oyuncu. Bunu çok fazla konuşuyoruz. Şu anda kesinlikle hiçbir şey yok." dedi.
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