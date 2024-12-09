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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde renklerine kiralık olarak bağladığı ve bonservisini Napoli'den almak için uzun mesailer harcadığı Victor Osimhen için sevindirici gelişmeler yaşandı. İtalyan temsilcisinin sportif direktörü Giovanni Manna müjdeyi duyurdu. İşte o açıklama... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 10:31
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Galatasaray'da bu sezon hem saha içindeki hem saha dışındaki hedefler için yoğun mesailer harcanmakta.

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Süper Lig'in 15. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanından 10 kişi kalıp 1-0 geri düşmesine rağmen 3 puanı alan ekip, lider ünvanını korumayı sürdürüyor.

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise Sivasspor maçındaki golü ile birlikte çıktığı 9 maçın 8'inde gol katkısı sunarak sezona damga vurmaya devam ediyor.

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Taraftarların gönlünü fethetmiş olan yıldız için Florya'da, yoğun kaynak araştırmaları sürüyor ve zamana karşı yarışılıyorken Napoli'den sevindiren haber geldi.

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Lazio maçı öncesi DAZN'a bulunduğu açıklamalarda Osimhen'in geleceğine değindi.

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Osimhen'ın ismi uzun bir zamandır Manchester United, PSG ve Juventus gibi Avrupa'nın dev takımları ile anılıyor ve olası bir devre arası transferi ihtimali taraftarları korkutuyordu.

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Manna'nın açıklamaları, sarı kırmızılı yönetime zamana karşı kaynak bulma yarışında derin bir nefes aldırdı ve taraftarların Osimhen'in erken ayrılığı telaşını dindirdi.

Galatasaray'a Napoli'den müjde! Victor Osimhen'i transfer etmek için...

Giovanni Manna, "Osimhen devre arasında takım değiştirecek mi?" sorusuna yanıt olarak "Kimse bizi aramadı. O, Napoli'nin sahibi olduğu ve Galatasaray'da oynayan bir oyuncu. Bunu çok fazla konuşuyoruz. Şu anda kesinlikle hiçbir şey yok." dedi.

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