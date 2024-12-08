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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

Son dakika spor haberleri. Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda son noktayı Nijeryalı yıldız koydu. Oyuncuya birçok talibin çıkması ve devre arasında ayrılacak mı haberlerinin artmasının ardından Okan Buruk ve yönetim oyuncuyla toplantı yaptı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar kalmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

Takvim'de yer alan haberde Nijeryalı golcü geleceğine dair Teknik Direktör Okan Buruk ve Sarı kırmızılı yöneticilerle bir zirve gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

Toplantıda yıldız golcü "Bir yere gitmiyorum. En önemlisi burada mutluyum. Sezon sonuna kadar burada olmak ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

Serbest kalma maddesi 75 milyon Euro olan futbolcunun bu düşüncesi Okan Buruk ve Galatasaray yönetimini mutlu etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

İTALYAN GAZETECİ DE DUYURDU

Öte yandan Di Marzio da, Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili iddiada bulundu. İtalyan gazeteci "Osimhen, gelen tekliflere rağmen sezonu G.Saray'da bitirecek" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...

Okan Buruk geçen ay yaptığı açıklamada söz konusu maddeden bahsetmiş ve "Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen" demişti

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