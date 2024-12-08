GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimden takımda kalacak mı? Yıldız isim açıkladı...
Son dakika spor haberleri. Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda son noktayı Nijeryalı yıldız koydu. Oyuncuya birçok talibin çıkması ve devre arasında ayrılacak mı haberlerinin artmasının ardından Okan Buruk ve yönetim oyuncuyla toplantı yaptı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Takvim'de yer alan haberde Nijeryalı golcü geleceğine dair Teknik Direktör Okan Buruk ve Sarı kırmızılı yöneticilerle bir zirve gerçekleştirdi.
Toplantıda yıldız golcü "Bir yere gitmiyorum. En önemlisi burada mutluyum. Sezon sonuna kadar burada olmak ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.
Serbest kalma maddesi 75 milyon Euro olan futbolcunun bu düşüncesi Okan Buruk ve Galatasaray yönetimini mutlu etti.
İTALYAN GAZETECİ DE DUYURDU
Öte yandan Di Marzio da, Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili iddiada bulundu. İtalyan gazeteci "Osimhen, gelen tekliflere rağmen sezonu G.Saray'da bitirecek" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk geçen ay yaptığı açıklamada söz konusu maddeden bahsetmiş ve "Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen" demişti
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