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Haberler Galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray'ın istifa talebine jet yanıt! "Dursun Özbek'e saygım yok"

İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray'ın istifa talebine jet yanıt! "Dursun Özbek'e saygım yok"

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın kendisine yönelik istifa açıklamasına cevap verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 22:41
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İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray'ın istifa talebine jet yanıt! "Dursun Özbek'e saygım yok"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın kendisine yönelik istifa paylaşımına yanıt verdi.

"DURSUN ÖZBEK'E SAYGIM YOK"

Hacıosmanoğlu konuyla ilgili "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur. "Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır. Nasıl bir kumpas kurduk size ki siz 3 puan farkla öndesiniz! Kumpas kursak bu mu olurdu? Benim takımım Trabzonspor ya, Ertuğrul başkan bunu söylese toplum 'haklı galiba Trabzonspor ne halde' der. Hiç mi gücümüz yetmedi ya kumpas kurmuşuz hala lidersin! Biz Galatasaray'ın başarısızlığını mı istiyoruz, böyle bir saçmalık olabilir mi? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda beni alkışlayan Galatasaray taraftarı değil miydi? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun, biz sokaktan geldik! Biz yarını düşünerek yaşamayız. Çok güzel bir açıklama yapmışlar." ifadelerini kullandı.

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