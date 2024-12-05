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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt!

Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından flaş bir açıklama yaptı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 21:57 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 22:43
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Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt!

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından flaş bir açıklama yaptı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İSTİFA"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."

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