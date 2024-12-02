Galatasaray'da sevindiren Mauro Icardi gelişmesi! "Yakında geri döneceğim"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık ile yıkılmıştı. Yıldız oyuncu, mücadelenin 80. dakikasında yerde kalmış ve sedye ile sahadan çıkartılmıştı.

Sarı kırmızılı kulüp, Icardi'nin sahalardan uzak kalacağını "MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri ile açıklamıştı.

"G.SARAY AİLESİNE BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUM"

Sakatlığının ardından Icardi, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Herkese teşekkür ederim, herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" açıklamasında bulunmuştu.

SARI KIRMIZILI YÖNETİMDE SEFERBERLİK

Galatasaray kulübü ve yıldız oyuncu, bir an önce yeşil sahalara dönüş sağlanması ve sakatlığın mümkün olan en iyi şekilde atlatılması için bütün imkanlarını seferber etmişlerdi.

Kulüp doktoru Yenen İnce'den ameliyat süreci ile ilgili "Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. İleriki dönemde rehabilitasyon sürecinde aksaklık yaşamamak için ameliyatın orada olmasına karar verdik. Pazartesi günü ameliyatı olacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyor. Mauro'ya dünyanın neresinde isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Mauro'nun rehabilitasyon sürecini orada geçirmesine kadar verdik." açıklaması gelmişti.

ICARDI'DEN MÜJDE GELDİ

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ameliyatının başarılı geçtiğini müjdeledi.

Arjantinli yıldız, yaptığı paylaşımda "Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires'te bulunan Santorio Las Lomas Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/uZKeFVgF3j — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2024

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