GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda bu maçın ardından flaş bir ayrılık kararı verildiği ortaya çıktı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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ÇIKTIĞI SON 15 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 5 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 12'sini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı.
AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAYBETMEDİ
AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.
Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.
AVRUPA LİGİ'NDE SON 19 MAÇIN 17'SİNİ KAYBETMEDİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8 beraberlik yaşadı.
İspanya ekibi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
GALATASARAY'IN SON DAKİKALARDAKİ GOLÜ OFSAYT SEBEBİYLE SAYILMADI
Galatasaray'ın 90+3. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerli olmadı.
Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.
NELSSON ÇILDIRTTI!
Öte yandan Galatasaray'da, AZ Alkmaar maçında Victor Nelsson'un yaptığı hatalar dikkat çekti.
İlk yarıda yenilen golde büyük hatası olan Danimarkalı oyuncu, sonrasında da top kayıpları yaptı.
Bu sezon forma bulmakta zorlanan Nelsson, hataları sonrasında sosyal medyada yerden yere vuruldu.
Sabah'ın haberine göre, deneyimli futbolcunun devre arasında artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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