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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda bu maçın ardından flaş bir ayrılık kararı verildiği ortaya çıktı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 11:19
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GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

AFAS Stadı'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 43. dakikada Osimhen'in vuruşunun ardından Koopmeiners'ın müdahalesi yeterli olmadı ve skor 1-1'e geldi. İlk yarının 1-1 bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başladı. Galatasaray, ikinci yarının başlarında Osimhen ile Batshuayi'nin kafa vuruşlarıyla birçok kez öne geçmeye yaklaştı ancak golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

ÇIKTIĞI SON 15 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 5 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 12'sini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAYBETMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

AVRUPA LİGİ'NDE SON 19 MAÇIN 17'SİNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

İspanya ekibi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

GALATASARAY'IN SON DAKİKALARDAKİ GOLÜ OFSAYT SEBEBİYLE SAYILMADI

Galatasaray'ın 90+3. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerli olmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

NELSSON ÇILDIRTTI!

Öte yandan Galatasaray'da, AZ Alkmaar maçında Victor Nelsson'un yaptığı hatalar dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

İlk yarıda yenilen golde büyük hatası olan Danimarkalı oyuncu, sonrasında da top kayıpları yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - AZ Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi

Bu sezon forma bulmakta zorlanan Nelsson, hataları sonrasında sosyal medyada yerden yere vuruldu.

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