TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!
Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası büyük bir şok yaşayan Galatasaray, Arjantinli yıldızın alternatiflerini aramaya başladı. Forvet hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar Marko Arnavutovic'in peşine düştü.İtalyan medyası transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 15:37
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Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marko Arnautovic için girişimlerde bulundu.
Sarı kırmızılıların Arnautovic'i Ocak ayında Türkiye'ye getirmeyi planladığı kaydedildi.
Bu sezon Inter formasıyla 8 maça çıkan Marko Arnautovic, 1 gol katkısı sağladı.
35 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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