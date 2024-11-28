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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası büyük bir şok yaşayan Galatasaray, Arjantinli yıldızın alternatiflerini aramaya başladı. Forvet hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar Marko Arnavutovic'in peşine düştü.İtalyan medyası transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 15:37
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasından sonra forvet rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

Osimhen transferiyle büyük ses getiren Cimbom, bu kez Inter forması giyen Marko Arnautovic'e kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marko Arnautovic için girişimlerde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

Sarı kırmızılıların Arnautovic'i Ocak ayında Türkiye'ye getirmeyi planladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Marko Arnautovic'ten vazgeçmiyor!

Bu sezon Inter formasıyla 8 maça çıkan Marko Arnautovic, 1 gol katkısı sağladı.

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