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Haberler Galatasaray AZ Alkmaar'ın teknik direktöründen maç sonu Galatasaray - Fenerbahçe kıyası!

AZ Alkmaar'ın teknik direktöründen maç sonu Galatasaray - Fenerbahçe kıyası!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'da teknik direktör Maarten Martens, 1-1'lik beraberlik sonrası Galatasaray - Fenerbahçe kıyası yaptı. İşte Hollandalı teknik adamın o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 01:36
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AZ Alkmaar'ın teknik direktöründen maç sonu Galatasaray - Fenerbahçe kıyası!

Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a konuk olduğu ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan Avrupa Ligi 5. hafta maçı sonrası Hollanda ekibinin teknik direktörü Maarten Martens, AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmada 3 puanı hak eden taraf olduklarını söyleyen Martens, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın iyi oynadığını belirten Martens, "Oyun sistemimizi rakibe göre ayarladık. Oyuncularım, bu konuda başarılı. Bazen maçlar kilitlendiğinde uzun paslar kullanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

G.SARAY İLE F.BAHÇE'Yİ KIYASLADI!

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da kıyaslayan Martens şöyle konuştu:

"Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum."

TÜRK TAKIMLARININ TEMPOSUNA ELEŞTİRİ

Türkiye'de oyunun temposunun düşük olduğunu belirten 40 yaşındaki teknik direktör, "Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkarabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

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