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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Süper Lig devlerinden Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in ardından o yıldızı da kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmayı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Özellikle son 3 sezonda yaptığı flaş transferlerle tüm Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray son olarak Victor Osimhen hamlesiyle çok büyük ses getirmişti.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

YOĞUN ÇALIŞMA

Sarı-kırmızılıların yine büyük heyecan yaratacak bir isim için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Takvim'den alınan bilgilere göre yönetim bir yandan Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun şekilde çalışırken, bir yandan da hiç düşük olmayan ayrılık ihtimaline karşın hazırlıklarını yapıyor.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Mauro Icardi'nin ağır sakatlığına da dikkate alan transfer komitesinin üst düzey bir 9 numara için düğmeye bastığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

PERFORMANSI HARİKA

Galatasaray'ın hedefindeki ismin ise Lille formasıyla harika bir sezon geçiren Jonathan David olduğu belirlendi.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü için girişimlere başladığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Yönetim ocak ayında David'in menajeriyle görüşerek hem kariyer planları hem de olası talipleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunacak.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

24 yaşındaki futbolcunun ismi çok sayıda Avrupa deviyle beraber anılıyor.

Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri çeken Jonathan David'in piyasa değeri tam 45 milyon Euro.

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