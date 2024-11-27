Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!

Özellikle son 3 sezonda yaptığı flaş transferlerle tüm Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray son olarak Victor Osimhen hamlesiyle çok büyük ses getirmişti.

YOĞUN ÇALIŞMA Sarı-kırmızılıların yine büyük heyecan yaratacak bir isim için düğmeye bastığı ortaya çıktı.