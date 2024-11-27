Galatasaray'dan Osimhen'in ardından çok konuşulacak bir transfer daha!
Süper Lig devlerinden Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in ardından o yıldızı da kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmayı planlıyor. İşte detaylar...
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Mauro Icardi'nin ağır sakatlığına da dikkate alan transfer komitesinin üst düzey bir 9 numara için düğmeye bastığı öğrenildi.
PERFORMANSI HARİKA
Galatasaray'ın hedefindeki ismin ise Lille formasıyla harika bir sezon geçiren Jonathan David olduğu belirlendi.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü için girişimlere başladığı ifade edildi.
DEĞERİ 45 MİLYON EURO
Yönetim ocak ayında David'in menajeriyle görüşerek hem kariyer planları hem de olası talipleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunacak.
24 yaşındaki futbolcunun ismi çok sayıda Avrupa deviyle beraber anılıyor.
Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri çeken Jonathan David'in piyasa değeri tam 45 milyon Euro.
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