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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine golcü hamlesi için kollar sıvandı. Bu anlamda Cimbom için gündeme oldukça flaş bir isim geldi. İngiliz yıldız ile ilgili çıkan haberler, sarı-kırmızılı taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatabilir. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ve Batshuayi ile oldukça güçlü bir hücum hattına sahip Cimbom'un yine de Icardi'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası golcü takviyesi yapabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Gündeme gelen isimlerden biri de Ivan Toney. Suudi Pro League'de Al-Ahli forması giyen 28 yaşındaki forvet aslında yeni transfer.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Yaz döneminde İngiliz ekibi Brentford'dan 42 milyon euro gibi büyük bir paraya Arabistan ekibine geçen İngiliz gol makinesi için müthiş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

33 MAÇTA 20 GOL ATTI

Suudi basını, Al-Ahli'de istediği ortamı bulamayan Toney ile bir Türk kulübünün ilgilendiğini belirterek, "Bu takım çok büyük ihtimalle Galatasaray" haberini yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki yıldızın piyasa değeri Transfermark'a göre 50 milyon euro. Sarı kırmızılıların, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği ve bu operasyonun hiç de mantıksız olmadığı dile getiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Ivan Toney, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 20 kez fileleri sarsarak Premier Lig'in en golcü üçüncü oyuncusu olmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

390 BİN EURO'YA SATILMIŞTI

Premier Lig ekibi Newcastle United, 2018 yılında Ivan Toney'i Peterborough'a sadece 390 bin euro karşılığında satarak elinden çıkarmıştı. 28 yaşındaki forvet, kısa sürede büyük bir sıçrama yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Bir ara Arsenal ve Chelsea gibi devlerin istediği İngiliz yıldız için 120 milyon euro'lar konuşulmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen yıl Premier Lig'de 33 maçta 20 gol 4 asist, EFL Cup'ta 2 maçta 1 gol 1 asist üreten Toney, piyasa değerini 50 milyon euro'ya çıkarttı. 28 yaşındaki forvet, İngiliz Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı.

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