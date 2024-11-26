TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!

Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki yıldızın piyasa değeri Transfermark'a göre 50 milyon euro. Sarı kırmızılıların, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği ve bu operasyonun hiç de mantıksız olmadığı dile getiriliyor.