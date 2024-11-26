TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine İngiliz gol makinesi!
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine golcü hamlesi için kollar sıvandı. Bu anlamda Cimbom için gündeme oldukça flaş bir isim geldi. İngiliz yıldız ile ilgili çıkan haberler, sarı-kırmızılı taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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33 MAÇTA 20 GOL ATTI
Suudi basını, Al-Ahli'de istediği ortamı bulamayan Toney ile bir Türk kulübünün ilgilendiğini belirterek, "Bu takım çok büyük ihtimalle Galatasaray" haberini yaptı.
Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki yıldızın piyasa değeri Transfermark'a göre 50 milyon euro. Sarı kırmızılıların, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği ve bu operasyonun hiç de mantıksız olmadığı dile getiriliyor.
Ivan Toney, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 20 kez fileleri sarsarak Premier Lig'in en golcü üçüncü oyuncusu olmayı başardı.
390 BİN EURO'YA SATILMIŞTI
Premier Lig ekibi Newcastle United, 2018 yılında Ivan Toney'i Peterborough'a sadece 390 bin euro karşılığında satarak elinden çıkarmıştı. 28 yaşındaki forvet, kısa sürede büyük bir sıçrama yaptı.
Bir ara Arsenal ve Chelsea gibi devlerin istediği İngiliz yıldız için 120 milyon euro'lar konuşulmuştu.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Geçen yıl Premier Lig'de 33 maçta 20 gol 4 asist, EFL Cup'ta 2 maçta 1 gol 1 asist üreten Toney, piyasa değerini 50 milyon euro'ya çıkarttı. 28 yaşındaki forvet, İngiliz Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı.
Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 - Ocak 2024 dönemi arasında yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmıştı.
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