Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom'da Mauro Icardi'nin yokluğunda o ismin forvete evrilmesine karar verildi. İşte detaylar...
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Rolland Sallai'nin hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilmesinin büyük avantaj olduğu, bu nedenle Osimhen'le birbirlerini tamamlayacaklarının öngörüldüğü bildirildi.
Buruk'un yine maç içinde zaman zaman Mertens'in de en uca kaymasını isteyeceği vurgulandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı futbolcunun bu konuda tecrübeli olmasının işlerini kolaylaştırdığını düşünüyor.
Sarı-kırmızılıların hocasının, bu durumda ise Sallai veya Yunus'tan birini 10 numara pozisyonuna çekip, diğerini kanata göndereceği belirtildi.
Galatasaray'ın taktik antrenmanlarında bu kurguyu deneyen Okan Buruk'un, oyuncuların farklı pozisyonlarda oynayabilmesinin avantajını kullanmak istediği ifade edildi.
Bodrumspor karşısında 3-4-1-2 ile sahaya çıkacak olan Galatasaray'da cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Nelsson savunmanın merkezinde forma giyecek. Buruk bunun dışında bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.
Özellikle Macaristan Milli Takımı formasıyla santrfor olarak oynadığı 5 lig maçında 4 gol atan Sallai, kulüplerde bu başarıyı gösteremedi. Galatasaraylı futbolcu, lig ve Avrupa'da 17 karşılaşmada forvet olarak oynarken, gol ve asist yapamadı.
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