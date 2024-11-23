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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom'da Mauro Icardi'nin yokluğunda o ismin forvete evrilmesine karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 10:23
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Trendyol Süper Lig'de 31 puanla zirvede yer alan Cimbom, Bodrum FK ile deplasmanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Karşılaşma öncesi ise teknik direktör Okan Buruk'tan flaş karar geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Milliyet'in haberine göre Tottenham maçında başarıyla uygulanan 3-4-1-2 formasyonundan vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk, Bodrumspor karşısında Rolland Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Rolland Sallai'nin hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilmesinin büyük avantaj olduğu, bu nedenle Osimhen'le birbirlerini tamamlayacaklarının öngörüldüğü bildirildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Buruk'un yine maç içinde zaman zaman Mertens'in de en uca kaymasını isteyeceği vurgulandı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı futbolcunun bu konuda tecrübeli olmasının işlerini kolaylaştırdığını düşünüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Sarı-kırmızılıların hocasının, bu durumda ise Sallai veya Yunus'tan birini 10 numara pozisyonuna çekip, diğerini kanata göndereceği belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Galatasaray'ın taktik antrenmanlarında bu kurguyu deneyen Okan Buruk'un, oyuncuların farklı pozisyonlarda oynayabilmesinin avantajını kullanmak istediği ifade edildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine şaşırtan hamle! O isim forvete evrilecek

Bodrumspor karşısında 3-4-1-2 ile sahaya çıkacak olan Galatasaray'da cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Nelsson savunmanın merkezinde forma giyecek. Buruk bunun dışında bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

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