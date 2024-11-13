  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Wanda Nara'dan Icardi için olay itiraf! "Galatasaray'ı..."

Wanda Nara'dan Icardi için olay itiraf! "Galatasaray'ı..."

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında Wanda Nara'dan flaş bir itiraf geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 11:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wanda Nara'dan Icardi için olay itiraf! "Galatasaray'ı..."

Son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı almıştı.

Wanda Nara ayrılık açıklaması yaptıktan birkaç hafta sonra çift yeniden barışmıştı. İkilinin mutluluğu kısa sürmüş ve Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını duyurmuştu.

"G.SARAY'I BANA TERCİH ETTİ"

Son olarak Icardi ile mesajlarını yayınlayan Wanda Nara, Arjantin'de bir programa katıldı. Ünlü isim, Icardi ile mutsuz olduğunu belirtti ve, 'Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti.' dedi.

REKLAM - Vakıf Katılım
Mourinho kadroda düşünmedi! Yeni takımı...
DİĞER
Süper Lig'de 'yapı' tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?
Mansur Yavaş'ın "CHP'li ya da CHP'siz" adaylık planı! Özgür Özel'in kafasındaki hesap... İmamoğlu'nun masasındaki senaryo
Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber!
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nara'dan olay Icardi itirafı! "G.Saray'ı..." Nara'dan olay Icardi itirafı! "G.Saray'ı..." 11:07
Şenol Güneş konuşuyor | CANLI Şenol Güneş konuşuyor | CANLI 10:51
Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık... Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık... 09:14
Aslan’ın Arias ısrarı Aslan’ın Arias ısrarı 09:19
Fener'den dev operasyon! Hedefte 3 yıldız var Fener'den dev operasyon! Hedefte 3 yıldız var 09:24
Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber! Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber! 10:47
Daha Eski
A. Efes İspanya'da galip! A. Efes İspanya'da galip! 00:30
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! 01:06
Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! 01:07
VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! 01:07