Wanda Nara'dan Icardi için olay itiraf! "Galatasaray'ı..."

Son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı almıştı.

Wanda Nara ayrılık açıklaması yaptıktan birkaç hafta sonra çift yeniden barışmıştı. İkilinin mutluluğu kısa sürmüş ve Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını duyurmuştu.

"G.SARAY'I BANA TERCİH ETTİ"

Son olarak Icardi ile mesajlarını yayınlayan Wanda Nara, Arjantin'de bir programa katıldı. Ünlü isim, Icardi ile mutsuz olduğunu belirtti ve, 'Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti.' dedi.