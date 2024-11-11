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Haberler Galatasaray Mustafa Çulcu değerlendirdi! Galatasaray'da Torreira'nın o müdahalesi penaltı mı?

Mustafa Çulcu değerlendirdi! Galatasaray'da Torreira'nın o müdahalesi penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada Lucas Torreira'nın rakip takımdan Ntcham'a yaptığı müdahale gündem oldu. Bu pozisyonu Mustafa Çulcu, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Mustafa Çulcu değerlendirdi! Galatasaray'da Torreira'nın o müdahalesi penaltı mı?

G.Saray-Samsun maçını yöneten Halil Umut Meler, verdiği kararlarla diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı… G.Saray golü öncesi verdiği faul, vermediği faullere bakınca kabul görmedi çünkü...

Çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı vermedi. İlk yarı biterken G.Saray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi, göstermedi. 21'de Torreira'nın topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın olan hakem vermedi.

Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Sara'nın temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz. 88'de Nelsson önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsun'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem, itirazlardan dolayı bu kadar sarı gösterdiyse, yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. İyi şeyler yazalım, destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...

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