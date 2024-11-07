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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'dan maç sonrası flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 23:59
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Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılı kulüpten bu zafer sonrası paylaşım geldi. Galatasaray, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı

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