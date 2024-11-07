Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Sarı kırmızılı kulüpten bu zafer sonrası paylaşım geldi. Galatasaray, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" ifadelerini kullandı.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı
Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi. ✅#WeAreTheBestGalatasaray 🦁 pic.twitter.com/ootJkCSSvN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 7, 2024