Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılı kulüpten bu zafer sonrası paylaşım geldi. Galatasaray, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı