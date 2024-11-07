Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

SARA İLE YAKINLAŞTILAR



Sarı-kırmızılılar'da scout ekibinin genç yıldızın transferini gündeme getirdiği ve teknik heyetin de bu oyuncuya sıcak baktığı belirtildi.





Galatasaray, Gabriel Sara transferi sonrasında Norwich City ile ilişkilerini daha da iyi seviyeye taşıdı.