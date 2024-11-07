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Haberler Galatasaray Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Galatasaray, devre arası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı kırmızılılar bu kez gündemine daha önce ülkemizde Giresunspor forması giymiş bir yıldızı aldı. Transferde Gabriel Sara detayı dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Sarı-Kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmek için önemli isimlerle temas halinde...

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Norwich City'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Borja Sainz...

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

SARA İLE YAKINLAŞTILAR

Sarı-kırmızılılar'da scout ekibinin genç yıldızın transferini gündeme getirdiği ve teknik heyetin de bu oyuncuya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Galatasaray, Gabriel Sara transferi sonrasında Norwich City ile ilişkilerini daha da iyi seviyeye taşıdı.

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Takvim'de yer alan habere göre Sara için İngiliz ekibine 18 milyon Euro ödeme yapan Aslan, bu transferi sonuçlandırmak için bir hayli istekli.

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

GİRESUN'DA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Sainz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken genç yıldız, 16 karşılaşmada 12 gol atarken 2 de asist yaptı.

Galatasaray'a İspanyol kanat! Transferde Gabriel Sara detayı...

Borja Sainz, ülkemizde daha önce Giresunspor forması giymişti. Karadeniz ekibiyle 34 maçta görev alan İspanyol futbolcu, 10 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçirmişti.

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