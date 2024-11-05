Wanda Nara'dan eleştirilere cevap geldi!

Wanda Nara, hakkındaki eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi.

İşte Wanda Nara'nın "Türkiye" başlıklı açıklaması...

"Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu benim için iyi. Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için tüm parçaları ve durumları bilmelidir.

Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef kızlarımın, tehditlerle rehin tutulan evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptir, ben mutlu değilsem giderim. Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. İyi bir aile fotoğrafı göstermek için mutsuz bir ilişkide kalamam.

Mutlu olduğum sürece öyleydim, bu sona erdiğinde yoluma devam etmek benim için en samimi şeydir. Çocuklarım için endişelenmeyin, iyi olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizlik durumlarını saklamak ya da kalmak daha sağlıklı değil, en azından benim için. Her zaman mutluluğu aramaya devam edeceğim."

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