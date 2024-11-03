Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki santrforla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Tecrübeli forvetin Galatasaray'ı çok sevdiği ve sezon sonuna kadar kalacağı ifade edildi.
Chelsea'nin çok istediği Osimhen'in ilk önceliğinin Galatasaray olduğu bildirildi.
Chelsea'nin 25 yaşındaki forveti bonservisi ile almak istediği belirtildi.
İngiliz kulübünün Osimhen'i yeni Didier Drogba gibi gördüğü kaydedildi.
Ancak Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğu ve bu yakaladığı mutluluğu da bozmak istemediği dile getirildi.
Başarılı forvetin Türkiye'de şampiyonluk istediği aktarıldı.
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