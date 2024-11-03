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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki santrforla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...

Aslan'da performansı ve mücadelesiyle alkışları toplayan Victor Osimhen, ayrılmak istemiyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...

İtalya basınında yer alan haberde, Osimhen'in ocak ayında kendisine gelmesi muhtemel tekliflere kapıları kapattığı ifade edildi.

Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...

Nijeryalı yıldızın, hiçbir şekilde tekliflerle görüşmek istemediğini paylaştığı aktarıldı.

Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...

Tecrübeli forvetin Galatasaray'ı çok sevdiği ve sezon sonuna kadar kalacağı ifade edildi.

Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...

Chelsea'nin çok istediği Osimhen'in ilk önceliğinin Galatasaray olduğu bildirildi.

Galatasaray'a büyük müjde! Victor Osimhen...

Chelsea'nin 25 yaşındaki forveti bonservisi ile almak istediği belirtildi.

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